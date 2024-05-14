Вильфанд: В России прогнозируется не холодное, но изменчивое лето
Роман Вильфанд в эфире НСН заявил, что температура ожидается на уровне нормы или выше нормальных значений.
Предварительные прогнозы говорят о том, что погода летом на территории России будет изменчивой, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в пресс-центре НСН.
«Все прогнозы выпускаются на базе законов атмосферной циркуляции. В настоящее время предсказуемость погоды составляет шесть-семь дней. В целом на территории нашей страны прогнозируется нехолодное лето, температура около и выше нормы, особенно высокие значения прогнозируются в северной части европейской территории. Но погода будет очень изменчивая, к этому надо готовиться. Более точный прогноз можно получить за несколько суток», - рассказал он.
В ближайшую неделю тепло доберется только до Москвы и Питера, в ряде российских регионов сохранятся заморозки, заявил ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в пресс-центре НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru