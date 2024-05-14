«Не загорать»: Вильфанд предупредил об опасности солнечных лучей с конца мая

С конца мая загорать под прямыми солнечными лучами стоит только после обеда или рано утром, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в пресс-центре НСН.

«Сейчас можно загорать под прямыми солнечными лучами, так как ультрафиолет сейчас полезен в умеренных широтах. Он способствует выработке витамина D в организме, а с конца мая уже начинаются некоторые проблемы. В полуденные часы ультрафиолет начинает быть вредным и опасным. На сайте Гидрометцентра выпускается информация, когда ультрафиолет опасен в каждом регионе, нужно следовать этим рекомендациям», - отметил он.

Купальный сезон стартует в Сочи во второй декаде июня, а в Крыму – примерно с 22 июня и позже, заявил ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в пресс-центре НСН.

