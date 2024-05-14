«Не загорать»: Вильфанд предупредил об опасности солнечных лучей с конца мая
Роман Вильфанд заявил НСН, что загорать с приближением лета можно только рано утром или после обеда.
С конца мая загорать под прямыми солнечными лучами стоит только после обеда или рано утром, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в пресс-центре НСН.
«Сейчас можно загорать под прямыми солнечными лучами, так как ультрафиолет сейчас полезен в умеренных широтах. Он способствует выработке витамина D в организме, а с конца мая уже начинаются некоторые проблемы. В полуденные часы ультрафиолет начинает быть вредным и опасным. На сайте Гидрометцентра выпускается информация, когда ультрафиолет опасен в каждом регионе, нужно следовать этим рекомендациям», - отметил он.
Купальный сезон стартует в Сочи во второй декаде июня, а в Крыму – примерно с 22 июня и позже, заявил ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в пресс-центре НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru