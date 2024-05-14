«В Москве потеплеет»: Вильфанд рассказал, каким регионам готовится к заморозкам

В ближайшую неделю тепло доберется только до Москвы и Питера, в ряде российских регионов сохранятся заморозки, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в пресс-центре НСН.

«В Москве и Питере начнется постепенное повышение температуры. К норме температура подойдет только к 16-17 мая, когда температуру будет в диапазоне от 15 до 20 градусов. Заморозки прекратятся. А на Урале по-прежнему будет очень холодная погода. Потепление к нам идет с севера-запада. Потеплеет в Мурманской области, в Ленинградской, Новгородской и Московской областях. А в центральной части температура к концу недели еще будет ниже нормы. В Краснодарском крае температура будет ниже нормы на два-три градуса. Очень холодная погода будет в Свердловской области, Челябинской. В Татарстане до минус 7 градусов, в самой Казани до минус 4 градусов. Тепло распространяется на Новосибирскую область, Томскую, Омскую. Тут будет от 20 до 23 градусов», - рассказал он.

Майская погода побила все рекорды в этом году. Первые десять дней месяца в европейской части страны стали самыми холодными за всю историю наблюдений. Многие метеорологи уже назвали это затяжной аномалией.

