«Рекорд за 25 лет»: Вильфанд назвал причины аномально холодного мая

В начале мая температура в ряде российских регионов была на 6-10 градусов ниже нормы из-за пересечения антициклона с циклоном, в целом аномалии будут встречаться чаще из-за глобального потепления, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в пресс-центре НСН.

Майская погода побила все рекорды в этом году. Первые десять дней месяца в европейской части страны стали самыми холодными за всю историю наблюдений. Многие метеорологи уже назвали это затяжной аномалией.

«Чем объяснима такая низкая температура и длительный период холодной погоды? В мае, начиная со 2 мая, начался процесс, когда к западу от центра России расположился выраженный антициклон, к востоку – глубокий циклон, когда давление в центре низкое. При такой барической ситуации между этими участками происходит вторжение очень холодных воздушных масс. Отклонение от нормы затронуло всю европейскую территорию России, температура была ниже нормы на 6-10 градусов. За последние 25 лет это уже третий случай такой аномально холодной погоды. Это сильнейший случай такой рекордной аномалии. Проблема в том, что при медленном повышении глобальной температуры происходит увеличение экстремальных событий – сильные холода, жара и ветер. Подобные аномалии будут встречаться все чаще», - рассказал он.

Из-за заморозков сильно пострадали сады и огороды дачников в Воронежской области, в Подмосковье проблема не столь критичная, рассказал глава организации «Садоводы России» Андрей Туманов «Радиоточке НСН».

