29.05.2024 в 12:30 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» пройдёт брифинг руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова на тему: «Майские праздники: согреемся или замёрзнем?»

Каждый год жители России с придыханием ждут прогноза погоды на майские праздники – климатические изменения в последнее время преподносят неожиданные сюрпризы. Накануне с 26-28 апреля ночью и утром температура опускалась до минусовых температур. Помимо Москвы и Подмосковья, значительно похолодание пришло в Костромскую, Калужскую, Смоленскую, Рязанскую, Тульскую, Тверскую и Ярославскую области. Особенно тяжело было садоводам – им буквально пришлось спасать урожай деревьев косточковых культур: черешни, абрикосов, персиков в южных регионах России. Некоторые крупные сельхозпредприятия могут остаться вообще без урожая. Дачники и туристы с надеждой отслеживают прогноз погоды на ближайшую неделю: не спутают ли капризы природы их планы на выходные.

В ходе брифинга будут рассмотрены следующие вопросы:

Какой будет погода 1 мая и на предстоящие майские праздники?

Каковы причины климатических аномалий этой весной?

Сколько москвичи будут еще мерзнуть?

В каких регионах России еще замечены аномальные отклонения от нормы?

Возможны ли заморозки?

Какие природные катаклизмы ожидать россиянам этой весной и в самом начале лета?

Какую погоду ожидать на черноморских курортах России?

Когда откроется купальный сезон?

Брифинг состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 12:30

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Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

