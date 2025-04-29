В России летом возможны «необычные погодные явления» из-за глобальных климатических изменений, заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в пресс-центре НСН.

«Резких перепадов температур и давления нам не избежать, потому что это становится нормой. Это связано с изменениями климатической системы. Среди последствий не только повышение глобальных температур, не только увеличение летнего периода и уменьшение зимнего периода, но и повышение изменчивости процессов. Более сильные ливни, резкие перепады температуры – это та черта, которая все чаще будет проявляться не только в умеренных широтах. Я думаю, что летом мы услышим не один и не два анонса необычных погодных явлений», - отметил он.

В Москве прохладная погода с дождями сохранится до вторых майских выходных, включая 9 Мая, заявил ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в пресс-центре НСН.

