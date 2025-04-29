В России повышается температура по месяцам, а летний период продлевается из-за глобального потепления, заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в пресс-центре НСН.

«Главное последствие изменения климата для России – это повышение температуры и продолжительность летнего периода. Если мы будем сравнивать не год к году, а на длительных отрезках, то температура воздуха повышается на несколько градусов. Например, за 30 лет температура января в Москве выросла на три градуса – с 9 до 6 градусов ниже нуля. Это очень существенные изменения, которые мы уже практически чувствуем на себе. Этой зимой мы не видели морозы за 20 градусов, Москва показала минимальный результат (максимум 16 градусов мороза). Это наглядный пример климатических изменений. В апреле этого года у нас были тоже рекордные перепады температур. Холодные зимы с морозами в 30 градусов не исключены, но такая вероятность становится все меньше», - рассказал он.

В России летом возможны «необычные погодные явления» из-за глобальных климатических изменений, заявил ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в пресс-центре НСН.

