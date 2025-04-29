Купальный сезон на черноморских курортах России откладывается на конец мая – начало июня, заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в пресс-центре НСН.

«На черноморских курортах России прохладная погода ожидается на все майские праздники. До 10 мая по прогнозам указываются отрицательные аномальные температуры, на 2-3 градуса ниже нормы. Торопиться с купальным сезоном не придется, увы. Разогрев температуры к летнему сезону начнется только к 10 мая. Это касается и Крыма, и побережья Кавказа. Только самый конец мая и начало июня, и даже это для смельчаков», - рассказал он.

В России летом возможны «необычные погодные явления» из-за глобальных климатических изменений, заявил ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в пресс-центре НСН.

