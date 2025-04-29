Купальный сезон на черноморских курортах откладывается на начало июня
На черноморских курортах России прохладная погода ожидается на все майские праздники, заявил НСН Александр Шувалов.
Купальный сезон на черноморских курортах России откладывается на конец мая – начало июня, заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в пресс-центре НСН.
«На черноморских курортах России прохладная погода ожидается на все майские праздники. До 10 мая по прогнозам указываются отрицательные аномальные температуры, на 2-3 градуса ниже нормы. Торопиться с купальным сезоном не придется, увы. Разогрев температуры к летнему сезону начнется только к 10 мая. Это касается и Крыма, и побережья Кавказа. Только самый конец мая и начало июня, и даже это для смельчаков», - рассказал он.
В России летом возможны «необычные погодные явления» из-за глобальных климатических изменений, заявил ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в пресс-центре НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru