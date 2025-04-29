Синоптик рассказал, когда в Москву вернется теплая погода
Синоптик Александр Шувалов заявил НСН, что пока говорить о переходе к жаре или даже теплу рано.
Вторая половина мая по погоде будет более благосклонной к жителям столицы, заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в пресс-центре НСН.
«Тепло обязательно придет в Москву, когда – это пока вопрос. Сейчас говорить о переломе погоды, о переходе к теплу или жаре рано, слишком самонадеянно с моей стороны. Я полагаю, что вторая половина мая будет более благосклонна, чем первая», - отметил он.
В Москве прохладная погода с дождями сохранится до вторых майских выходных, включая 9 Мая, заявил ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в пресс-центре НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru