14.06.2024 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Магазины игрушек против маркетплейсов: чем сегодня живет индустрия?»
Эксперты утверждают, что в 2024 году рост российского рынка детских товаров не превысит 12%. Примерно такая динамика была и в 2023 году, когда рост составил 13%. Президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина отметила, что после ухода с российского рынка крупных международных брендов, включая Hamley’s, и банкротства «Той.ру», ниша магазинов детских игрушек стала относительно свободной. При этом на долю локальных производителей сейчас приходится не более 10% рынка, хотя еще до пандемии этот показатель составлял 12%. По данным Минпромторга, производство детских игр и игрушек в 2023 году увеличилось. Сейчас в России действуют меры господдержки этого рынка, включая субсидии на компенсацию части затрат на научно-исследовательские работы, на обслуживание кредитов и льготный лизинг.
В ходе пресс-конференции участники ответят на следующие вопросы:
- Как меняется российский рынок товаров для детей?
- Где чаще всего россияне покупают детские игрушки?
- Каковы сегодня обороты онлайн-торговли детскими товарами?
- Каков размер среднего чека в детских магазинах и на маркетплейсах при покупке детских товаров?
- Сколько компаний ушло с рынка?
- Удается ли локальным производителям восполнить уход западных компаний?
- Появились ли на рынке детских игрушек новые игроки?
- Топ-5 самых популярных детских игрушек
Участники пресс-конференции:
- Президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина
- Учредитель розничной сети Toy.ru Алиса Лобанова
- Директор Союза электронной торговли Георгий Багирян
- Маркетолог и селлер на маркетплейсах Ольга Лосева
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало в 15:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (903) 594 54 37
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму:
https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8