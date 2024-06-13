14.06.2024 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Магазины игрушек против маркетплейсов: чем сегодня живет индустрия?»

Эксперты утверждают, что в 2024 году рост российского рынка детских товаров не превысит 12%. Примерно такая динамика была и в 2023 году, когда рост составил 13%. Президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина отметила, что после ухода с российского рынка крупных международных брендов, включая Hamley’s, и банкротства «Той.ру», ниша магазинов детских игрушек стала относительно свободной. При этом на долю локальных производителей сейчас приходится не более 10% рынка, хотя еще до пандемии этот показатель составлял 12%. По данным Минпромторга, производство детских игр и игрушек в 2023 году увеличилось. Сейчас в России действуют меры господдержки этого рынка, включая субсидии на компенсацию части затрат на научно-исследовательские работы, на обслуживание кредитов и льготный лизинг.

В ходе пресс-конференции участники ответят на следующие вопросы:

Как меняется российский рынок товаров для детей?

Где чаще всего россияне покупают детские игрушки?

Каковы сегодня обороты онлайн-торговли детскими товарами?

Каков размер среднего чека в детских магазинах и на маркетплейсах при покупке детских товаров?

Сколько компаний ушло с рынка?

Удается ли локальным производителям восполнить уход западных компаний?

Появились ли на рынке детских игрушек новые игроки?

Топ-5 самых популярных детских игрушек

Участники пресс-конференции:

Президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина

Учредитель розничной сети Toy.ru Алиса Лобанова

Директор Союза электронной торговли Георгий Багирян

Маркетолог и селлер на маркетплейсах Ольга Лосева

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 15:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму:

https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



