Сеть Toy.ru подтвердила закрытие всех розничных магазинов

Магазин Toy.ru сейчас закрыт как розничная сеть и как дистрибьютор, заявила в пресс-центре НСН Алиса Лобанова.

Учредитель розничной сети Toy.ru Алиса Лобанова в пресс-центре НСН подтвердила закрытие розничных магазинов сети.

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«Мы сейчас закрыты. Специфика бизнеса ушла с розницы, она нам стала неинтересна. Мы ушли в производство, изменили свои интересы. Мы закрыты сейчас как розничная сеть и как дистрибьюторы. О том, что мы сейчас делаем, мы пока не говорим. Мы не видим того выгодного курса, который был раньше. Мы поменяли специфику. Соответственно в тех масштабах, в которых мы были как дистрибьюторы, после пандемии и всего, что произошло в международной политике, мы не видим возможность продвигать модель, которая у нас была. Мы были сугубо на игрушках, у нас всегда был высококачественный импортный товар», - сказала собеседница НСН.
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По ее словам, сеть Toy.ru была узкоспециализированным магазином, который сегодня не может вести свою деятельность.

«Мы просто не можем существовать в той финмодели, в которой существовали. Все, кто были всегда связаны с китайским товаром, с детскими товарами в целом, памперсами, питанием, у них как шел бизнес, так и идет. Мы были узкоспециализированным магазином, который нельзя расценивать с точки зрения того, что мы представляем весь рынок игрушек», - заключила Лобанова.

Ранее глава Росаккредитации Назарий Скрыпник заявил, что российские маркетплейсы могут обязать подтверждать качество товаров у ведомства, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Соответствующие изменения планируют внести в закон о защите прав потребителей. Как отметил руководитель Росаккредитации, над ними уже более полугода работает Госдума.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Голенков
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