Сеть Toy.ru подтвердила закрытие всех розничных магазинов

По ее словам, сеть Toy.ru была узкоспециализированным магазином, который сегодня не может вести свою деятельность.

«Мы просто не можем существовать в той финмодели, в которой существовали. Все, кто были всегда связаны с китайским товаром, с детскими товарами в целом, памперсами, питанием, у них как шел бизнес, так и идет. Мы были узкоспециализированным магазином, который нельзя расценивать с точки зрения того, что мы представляем весь рынок игрушек», - заключила Лобанова.

Ранее глава Росаккредитации Назарий Скрыпник заявил, что российские маркетплейсы могут обязать подтверждать качество товаров у ведомства, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Соответствующие изменения планируют внести в закон о защите прав потребителей. Как отметил руководитель Росаккредитации, над ними уже более полугода работает Госдума.

