Детские игрушки вошли в тройку самой подделываемой продукции

Детские игрушки по итогам 2023 года вошли тройку самой подделываемой продукции, по которой есть проблемы с безопасностью, заявила НСН

Президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина в пресс-центре НСН заявила, что по итогам 2023 года детские игрушки вошли в топ-3 самой подделываемой продукции.

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«Сейчас мы проводим мониторинг по безопасности – это игрушки для младенцев, игрушки с повышенным риском и игрушечное оружие. Проходит федеральная акция, по которой проводит проверки региональный Роспотребнадзор. Часть результатов мы видим. Федеральная таможенная служба в рамках своих выездных бригадах дает очень серьезные данные по серому незаконному обороту игрушек. Комиссия по безопасности дала данные по итогам 2023 года – игрушки находятся в тройке самой подделываемой продукции, по которой есть проблемы с безопасностью», - сказала собеседница НСН.
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Маркетолог и селлер на маркетплейсах Ольга Лосева в свою очередь заявила в пресс-центре НСН, что российские производители пока никак не могут конкурировать с китайскими.

«В России люди очень чувствительны к цене относительно всего мира. Наши люди будут сидеть и сравнивать цены на разных площадках. Спрос рождает предложение. Если существуют ребята на «Садоводе», значит, это кому-то нужно. Плюс есть поведенческий фактор в маркетинге: люди туда идут. Стоимость игрушки тоже важна. Мы пришли к выводу, что производство в России – это дорого. Мы очень бы хотели, но не может конкурировать с китайскими партнерами, просто никак. Проще купить дешевое, потом выбросить и купить новое. Если мы сможем с этим справиться – хорошо, но пока не вижу такой возможности», - заявила Лосева.

Ранее директор Союза электронной торговли Георгий Багирян в пресс-центре НСН призвал ввести регулирование обращения «опасных» детских товаров на маркетплейсах.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Батурин
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