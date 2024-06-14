Продажу «опасных» детских товаров на маркетплейсах призвали урегулировать
Некоторые маркетплейсы являются каналом сбыта продукции детских товаров, которые не отвечают требованиям безопасности, не всегда есть сертификаты соответствия, декларации, заявил НСН Георгий Багирян.
Директор Союза электронной торговли Георгий Багирян в пресс-центре НСН призвал ввести регулирование обращения «опасных» детских товаров на маркетплейсах.
«На маркетплейсах реализуются в огромном количестве товары, например, гидрогелевые шарики для детей, исчезающие чернила, различные куклы и прочие товары, с которыми дети вступают в непосредственный контакт. Этот товар, к сожалению, не всегда является безопасным. Элементарно, были контрольные закупки, продукция сдавалась на проверку и выявлялся факт, что в детской игрушке в несколько раз превышаются вредные вещества, тот же фенол. Это все нужно более жестко регулировать. Мы принимаем обращения, сами обращаемся в профильные органы власти по разным категориям товаров. Нужно обратить на них внимание и ограничить реализацию. Некоторые маркетплейсы являются каналом сбыта продукции детских товаров, которые не отвечают требованиям безопасности, не всегда есть сертификаты соответствия, декларации. Есть определенная угроза жизни и здоровью детей», - сказал собеседник НСН.
Ранее глава Росаккредитации Назарий Скрыпник заявил, что российские маркетплейсы могут обязать подтверждать качество товаров у ведомства, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Соответствующие изменения планируют внести в закон о защите прав потребителей. Как отметил руководитель Росаккредитации, над ними уже более полугода работает Госдума.
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