«Текучка!»: Почти половина продавцов на маркетплейсах не продержались трех лет

На маркетплейсах очень высокий процент текучки продавцов, заявила в пресс-центре НСН Ольга Лосева.

Маркетолог и селлер на маркетплейсах Ольга Лосева в пресс-центре НСН заявила, что 40% игроков, которые зашли на маркетплейсы в 2021 году, в 2023 ушли с рынка.

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«С 2020 по 2023 год 80% игроков на маркетплейсах не делали оборот и в 100 тысяч рублей. И где-то 2% делают оборот свыше 15 миллионов рублей в месяц. При этом, 40% игроков, которые зашли в 2021 году, в 2023 ушли с рынка - они не выдержали изменений каких-то, не вписались в правила. Это текучка. Количество игроков, может, и растет, но текучка довольно приличная. Бизнес на маркетплейсах - это, все-таки, бизнес. Очень многие люди думают: «Я закупил где-то товар непонятного качества, закинул его и все будет работать». Оказывается, что надо еще все считать. Если навыков предпринимательства нет, а предпринимателей у нас всего где-то 3%, 2% из которых только могут быть успешными, многие не выживают», - сказала собеседница НСН.

Ранее президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина в пресс-центре НСН заявила, что крупнейшим продавцом детских товаров по итогам 2023 года стал маркетплейс Wildberries.

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ФОТО: РИА Новости / Ирина Алтухова
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