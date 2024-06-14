Самым большим продавцом детских товаров за 2023 год стал Wildberries
Российская индустрия детских товаров закончила 2023 год с ростом в 9,8%, заявила в пресс-центре НСН Антонина Цицулина.
Президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина в пресс-центре НСН заявила, что крупнейшим продавцом детских товаров по итогам 2023 года стал маркетплейс Wildberries.
«Мы закончили 2023 год с ростом в 9,8%. В деньгах мы выросли, в штука - нет. Если говорить в целом о рынке, то сегодня это 227 миллиардов рублей, в 2022 году было 201,32 миллиарда рублей. По участникам: по производству игр и игрушек у нас 568 компаний, по оптовой торговли - 572 компании, по специализированной розничной торговли - 43 организации, в каждой из них ситуация не однородна. На долю 100 организаций приходится более 50% продаж игр и игрушек. При этом, в трех розничных каналах продаж она составляет порядка 45%, из них два маркеталейса - Wildberries и Ozon, а также магазин «Детский мир». По итогам 2023 года самым большим продавцом детских товаров стал Wildberries», - сказала собеседница НСН.
Ранее глава Росаккредитации Назарий Скрыпник заявил, что российские маркетплейсы могут обязать подтверждать качество товаров у ведомства, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Соответствующие изменения планируют внести в закон о защите прав потребителей. Как отметил руководитель Росаккредитации, над ними уже более полугода работает Госдума.
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