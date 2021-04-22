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Лжебанковская сфера. Индустрия мошенничества в России

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Начало конференции

11:00

23 апреля 2021

23.04.2021 состоится онлайн пресс-конференция, посвящённая распространяющимся в России видам финансового мошенничества.

23.04.2021 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится ОНЛАЙН пресс-конференция на тему: «Лжебанковская сфера. Индустрия мошенничества в России»

Рунет заполонили лжебанки, маскирующиеся под сайты реальных кредитных организаций. В первом квартале 2021 года их число в России превысило полторы тысячи, что на 20% больше прошлогоднего показателя. Мошенники обманом получают от пользователей их логины и пароли к реальным банковским аккаунтам или просто собирают с них «предварительную комиссию» для получения выгодных услуг. Особенный бум такой вид мошенничества получил ещё в 2020 году в период локдауна, а сейчас продолжает распространяться. При этом, время, которое может занимать блокировка одного такого сайта доходит до нескольких недель, а среднее время «жизни» занимает до месяца. За этот период такой сайт успевает посетить несколько тысяч человек.

В ходе пресс-конференции, её участники расскажут о борьбе с лжебанками, о пострадавших людях и мерах предосторожности.

Участники пресс-конференции:

  • Эксперт по кибер-безопасности, руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов;
  • Руководитель проекта «За права заёмщиков» ОНФ, финансовый просветитель Евгения Лазарева;
  • Президент Союза адвокатов России Игорь Трунов.

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)

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ТЕГИ:БанкиКибербезопасностьМошенничество
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