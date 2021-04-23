«Полная дичь». Региональную прессу обвинили в «подыгрывании» мошенникам

Руководитель аналитического центра Zecurion призвал россиян внимательнее относиться к источникам информации.

Эксперт по кибербезопасности, руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов на пресс-конференции НСН назвал региональные печатные издания недостоверными источниками информации.

«Если мы где-то в интернете услышали, увидели, тем более в печатной прессе сомнительные объявления о низких кредитах, стоит быть осторожнее. Эти региональные издания, часто бесплатные, которые раздают где-то на остановках или бросают в почтовые ящики – полная дичь. Я извиняюсь за такую оценку, но это так. Если мы начинаем пользоваться такими сомнительными источниками информации, то здесь риски стать жертвой мошенников резко возрастают», - сообщил эксперт.

Ранее эксперт по кибербезопасности Главного управления Банка России по ЦФО Дмитрий Ибрагимов рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», как «раскусить» телефонного мошенника.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:БанкМошенники
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