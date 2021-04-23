«Полная дичь». Региональную прессу обвинили в «подыгрывании» мошенникам
Руководитель аналитического центра Zecurion призвал россиян внимательнее относиться к источникам информации.
Эксперт по кибербезопасности, руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов на пресс-конференции НСН назвал региональные печатные издания недостоверными источниками информации.
«Если мы где-то в интернете услышали, увидели, тем более в печатной прессе сомнительные объявления о низких кредитах, стоит быть осторожнее. Эти региональные издания, часто бесплатные, которые раздают где-то на остановках или бросают в почтовые ящики – полная дичь. Я извиняюсь за такую оценку, но это так. Если мы начинаем пользоваться такими сомнительными источниками информации, то здесь риски стать жертвой мошенников резко возрастают», - сообщил эксперт.
Ранее эксперт по кибербезопасности Главного управления Банка России по ЦФО Дмитрий Ибрагимов рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», как «раскусить» телефонного мошенника.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,7 млн+8 996 / сут.
Умерли
107 тыс.+397 / сут.
Выздоровели
4,4 млн+8 934 / сут.
- Абу-Даби отменил карантин для российских туристов
- В Госдуму внесли проект о социальной стипендии для студенток-матерей
- Посол Польши прибыл в МИД РФ
- Президент Украины ответит на приглашение посетить Москву
- Прирост коронавируса в России за сутки составил 8840 случаев
- Совфед одобрил запрет иностранного гражданства для госслужащих и военных
- Доллар упал ниже 75 рублей
- Нарышкин назвал обвинения Чехии «убогой и грязной ложью»
- СМИ: Миронов может уступить Прилепину лидерство в партии «СР — За правду»
- Банки в пандемию отдали коллекторам рекордный объем долгов россиян
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru