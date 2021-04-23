Эксперт рассказал, как из банков «утекают» персональные данные
Зачастую брешь в системе безопасности банка пробивают его же собственные сотрудники, заявил руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.
Главные виновник утечек данных из банков - не хакеры, а сотрудники этих финансово-кредитных учреждений, рассказал эксперт по кибербезопасности, руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов на пресс-конференции НСН.
«Да, конечно, все знают про хакеров, которые могут взломать какую-то систему и данные оттуда украсть, подменить номер счета, чтобы деньги ушли на другой счет, но самая серьезная проблема - в собственных сотрудниках банков, которые имеют доступ к данным. Они тихонечко их на флэшку скопируют, или по электронной почте посылают, благо интернет сейчас быстрый, или просто сфотографируют. Поэтому массовая утечка данных - это основа, чтобы успешно обманывать людей», - заявил специалист.
Ранее эксперт по кибербезопасности Главного управления Банка России по ЦФО Дмитрий Ибрагимов рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», как «раскусить» телефонного мошенника.
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