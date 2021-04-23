Раскрыт лайфхак, как добиться от полиции уголовного дела о мошенничестве

Полиции для возбуждения уголовного дела о мошенничестве нужно не только заявление потерпевшего, но и подтверждение от банков, объяснила на пресс-конференции НСН руководитель проекта «За права заемщиков» ОНФ, финансовый просветитель Евгения Лазарева.

«Мы должны точно отдавать себе отчет в том, что наши деньги нужны только нам, и никто о них не позаботиться лучше, чем мы сами. Поэтому вся реклама, адресованная на заботу о ваших финансах, это такой самообман, за свои деньги ты отвечаешь сам. Есть такой небольшой лайфхак, который способствует заведению уголовного дела. В полицейском участке не раскроют многомиллиардную пирамиду финансового мошенничества. Но есть такое понятие, как критическая масса. И тут, чтобы процесс был возбужден, нужно не только написать заявление в полицию, но и получить у банков подтверждение, которое направлено в полицию, что действительно был совершен акт мошенничества. Это один из таких нюансов, который способствует возбуждению уголовного дела», - рассказала специалист.

По словам Лазаревой, в ее практике попыток заведения уголовных дел было очень много, и в основном они связаны с нелегальным кредитованием.

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