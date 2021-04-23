Раскрыт лайфхак, как добиться от полиции уголовного дела о мошенничестве
Потерпевшим от финансовых махинаций следует взять инициативу в свои руки и обратиться в банк, посоветовали в ОНФ.
Полиции для возбуждения уголовного дела о мошенничестве нужно не только заявление потерпевшего, но и подтверждение от банков, объяснила на пресс-конференции НСН руководитель проекта «За права заемщиков» ОНФ, финансовый просветитель Евгения Лазарева.
«Мы должны точно отдавать себе отчет в том, что наши деньги нужны только нам, и никто о них не позаботиться лучше, чем мы сами. Поэтому вся реклама, адресованная на заботу о ваших финансах, это такой самообман, за свои деньги ты отвечаешь сам. Есть такой небольшой лайфхак, который способствует заведению уголовного дела. В полицейском участке не раскроют многомиллиардную пирамиду финансового мошенничества. Но есть такое понятие, как критическая масса. И тут, чтобы процесс был возбужден, нужно не только написать заявление в полицию, но и получить у банков подтверждение, которое направлено в полицию, что действительно был совершен акт мошенничества. Это один из таких нюансов, который способствует возбуждению уголовного дела», - рассказала специалист.
По словам Лазаревой, в ее практике попыток заведения уголовных дел было очень много, и в основном они связаны с нелегальным кредитованием.
Ранее эксперт по кибербезопасности Главного управления Банка России по ЦФО Дмитрий Ибрагимов рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», как «раскусить» телефонного мошенника.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,7 млн+8 840 / сут.
Умерли
108 тыс.+398 / сут.
Выздоровели
4,4 млн+9 407 / сут.
- Россия и Египет договорились о возобновлении авиасообщения
- Кремль признал проблему вынужденной экономии россиян на еде
- Песков: Путин и Лукашенко не обсуждали вопрос о слиянии России и Белоруссии
- «Темы Крым» не существует». Песков о возможном разговоре Путина и Зеленского
- СМИ: Aurus из кортежа Мишустина попал в массовое ДТП на Рублёво-Успенском шоссе
- Генпрокурор сообщил о высокой загрязненности воздуха в 40 городах РФ
- «Зеркальный ответ». Захарова вступилась за российских журналистов
- Партия «Справедливая Россия - За Родину» опровергла информацию о смене лидера
- Россия высылает пять польских дипломатов
- ФСБ накрыла исламистские ячейки террористов в двух областях России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru