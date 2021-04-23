«Удар ниже пояса». Адвокат призвала банки ответить за утечки данных
23 апреля 202113:29
Необходимо наказывать банки за утечку данных, а не перекладывать вину на жертв мошенников, считает Людмила Айвар.
Банки должны нести ответственность за утечку данных, об этом на пресс-конференции НСН заявила почетный адвокат России Людмила Айвар.
«Поймать, откуда сведения утекли, достаточно сложно, если у нас в Москве на Горбушке можно купить базу данных, в том числе и какого-то банка. Здесь должна быть презумпция доверия жертве, с моей точки зрения, и если утекла массово база данных клиентов банка, то не люди, которые пострадали, а банк должен доказать, что это не их вина. И в данном случае должно быть не только внутреннее расследование, но и расследование правоохранительных органов. Если будет доказано, что кто-то из сотрудников продал информацию на черном рынке, то банк должен нести ответственность. Но ни один банк не будет признавать утечку данных своих вкладчиков, поскольку это серьезная материальная ответственность: нужно вернуть все деньги, которые украли мошенники восстановить свое реноме, поэтому для банков это удар ниже пояса», - рассказала адвокат.
Ранее эксперт по кибербезопасности Главного управления Банка России по ЦФО Дмитрий Ибрагимов рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», как «раскусить» телефонного мошенника.
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23 апреля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru