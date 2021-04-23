Россиянам дали совет, как избежать банковского мошенничества
Вероятность того, что вас обманут в банке из топ-30, значительно ниже, чем в менее известных финансово-кредитных учреждениях, заявил эксперт по кибербезопасности Владимир Ульянов.
Россиянам следует выбирать самые крупные и известные банки - вероятность мошенничества в них значительно ниже, хотя могут навязать ненужные услуги, заявил на пресс-конференции НСН эксперт по кибербезопасности, руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.
«Чтобы защититься от мошенников, пожалуй, есть совет. Не нужно пользоваться услугами банков, которые не на слуху. В России несколько сотен банков, но есть какой-то "топ" банков: десятка, двадцатка, тридцатка. Если мы приходим в отделение такого банка, скорее всего, там не находится мошенник. Если мы пользуемся услугами ведущих финансовых кредитных организаций, то вероятность того, что нас не обманут, ниже. Хотя она не исключена тоже, хотя менеджеры серьезных банков предлагают своим клиентам услуги, которые им тоже не нужны. Когда сотруднику банка нужно выполнить определенный норматив, интересы клиента не принимаются. Клиенту навязывают страховые, инвестиционные программы, в которых он не может участвовать. Поэтому я считаю это разновидностью мошенничества», - считает Ульянов.
Ранее директор финансового центра Сколково-РЭШ Олег Шибанов рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» о грядущем повышении ставки ЦБ.
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