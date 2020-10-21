23.10.2020 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Лёд тронулся! Россия разворачивается в сторону Арктики»

Россия обладает единственным в мире атомным ледокольным флотом. Благодаря российским атомным судам активно развивается Северный морской путь – кратчайшая водная дорога из Европы в Азию. 21 октября премьер-министр России Михаил Мишустин примет участие в церемонии передачи самого большого и мощного в мире ледокола «Арктика», в состав «Атомфлота». Этот атомоход – ключ к решению стратегических задач по освоению и развитию Арктики. Но, что такое современная русская Арктика, помимо шельфа, нефти, газа и военных баз? Об этом расскажут эксперты пресс-центра НСН:

Какое значение имеет включение в состав флота ФГУП «Атомфлот» ледокола «Арктика» для освоения глубокого севера?

Какие есть возможности и планы в гонке по освоению Арктики у России?

Доступна ли будет Арктика для российских туристов в условиях пандемии в мире?

Какие экономические и ресурсные выгоды возможно извлечь из освоения Арктики?

Помогут ли эти выгоды справится с сегодняшним кризисом, связанным с пандемией коронавируса?

Международное сотрудничество в Арктике: возможности и перспективы?

Участники пресс-конференции:

Член Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, полномочный представитель Совета Федерации в государственных органах по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Восточной Сибири Анатолий Широков;

Полярный исследователь, путешественник, основатель клуба полярных путешествий Николай Савельев.

ВНИМАНИЕ! Коллеги, журналисты! На пресс-конференцию пропускают только съёмочные группы ТВ в составе 1 человека (оператор)

Пресс-конференция проводится в режиме Online и будет транслироваться в прямом эфире 23.10.2020 в 13:00

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)

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