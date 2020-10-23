В Совфеде рассказали, как Матвиенко била бутылку о борт ледокола

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция на тему: «Лёд тронулся! Россия разворачивается в сторону Арктики».

Член Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, полномочный представитель Совета Федерации в государственных органах по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Восточной Сибири Анатолий Широков рассказал, в чем превосходство новейших моделей ледоколов.

«Произошло важное и знаковое событие, оно имеет несколько составляющих. В эксплуатацию заходит серия новых российских ледоколов, которые не имеют себе равных во всем мире. Встала в рабочий режим «Арктика», идет загрузка топлива на следующий ледокол этой серии «Сибирь». Затем в серию пойдут ледокол «Урал», «Якутия», «Чукотка». Не за горами проект атомного ледокола «Лидер», который будет строиться на Дальневосточных верфях. Там будут ледоколы, которые будут превосходить даже эти судна. Технологически Россия показывает свою роль и значение как единственная в мире страна, умеющая строить атомные ледоколы и на основании этого обладающая серьезными компетенциями в арктическом измерении, в освоении Севера и Арктики. Кстати, когда ледокол «Арктика» вступил в строй, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко разбила бутылку шампанского о его крепкий полярный борт», - рассказал он.

Спикер пресс-конференции НСН отметил, что благодаря российским атомным судам активно развивается Северный морской путь – кратчайшая водная дорога из Европы в Азию.

«Вторая сторона промышленная. На сегодняшний день мы получаем суда, которые могут обеспечивать интересы Российского морского пути, как одной из самых важнейших мировых торговых артерий, которая находится в сфере российской юрисдикции. Использование всех преимуществ должно быть, конечно, использовано и здесь. Это еще и репутационный шаг. В условия, когда наша страна обложена санкциями, и США уже не знают, какие санкции еще к нам применить, Россия с постройкой этих ледоколов вошла в тройку стран, обладающих наибольшим судостроительным потенциалом. Преимущества ввода в эксплуатацию всех этих ледоколов вполне очевидны», - подытожил он.

Россия обладает единственным в мире атомным ледокольным флотом. 21 октября премьер-министр России Михаил Мишустин принял участие в церемонии передачи самого большого и мощного в мире ледокола «Арктика», в состав «Атомфлота».

