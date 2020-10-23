Названы условия массового туризма в Арктику

«Как говорят ученые, к 2040 году летом на Северном полюсе не будет льда. То, что идет потепление в Арктике, очевидно. Я лично больше 20 лет в Арктике, на земле Франца-Иосифа всегда был ледник. Вот три года, как его уже нет. Лед в последнее время очень мягкий и рыхлый. Развитие туризма в Арктике будет зависеть от климатических условий. Будет более длительный цикл туристических возможностей – себестоимость будет ниже. Сейчас сезон на Арктике – это середина июля-август. Короткий туристический сезон означает высокую цену. Если сезон будет расширен с апреля до октября – возможностей станет больше, продукт станет дешевле», - предположил он.

Ранее член Комитета Совета Федерации по делам Севера Анатолий Широков рассказал об усилении военных сил западных стран около российских арктических территорий, по его словам, интернационализация Северного морского пути исключена.

