Эксперт: Арктического газа хватит на 100 лет вперед
Координатор программ Проектного офиса развития Арктики Андрей Иванов рассказал об открытиях, которые может скрывать в себе этот макрорегион.
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» завершилась пресс-конференция на тему: «Лёд тронулся! Россия разворачивается в сторону Арктики».
Эксперт по вопросам Арктики, координатор программ Проектного офиса развития Арктики (ПОРА) Андрей Иванов заявил, что для России настало время второй волны освоения региона.
«Россия в Арктике вступает в новую эпоху, которую можно назвать второй волной освоения. Задачей эпохи романтиков 70-х было создание добывающей отрасли, задача сейчас – развитие ресурсного потенциала, и реализация транспортного потенциала макрорегиона. В этом смысле ввод в эксплуатацию ледокола «Арктика» является символическим. Наряду с запуском проекта «Ямал СПГ» и началом освоение Бованенковского месторождения это символизирует эпохальный шаг. Это эпоха на десятилетия. Потому что масштаб задач и сложностей предполагает, что проекты будут реализовываться на протяжении всего 21 века», - объяснил он.
Андрей Иванов рассказал, что скрытых в недрах Арктического шлейфа газа хватит на 100 лет вперед.
«По прошествии 40-50 лет после открытия месторождений развитие технологий только сейчас позволяет начать работать в этих сложных условиях – аномальное давление, температура и так далее. Россией добыто не более 15% углеводорода, который был разведан. Возникает вопрос – на какой срок у нас хватит газа и нефти? Арктического газа хватит на более чем на 100 лет вперед. Мы добываем более 600 миллиардов кубометров в год, а запаса разведанного газа – более 50 триллионов кубометров. Арктика – это, по сути, последний макрорегион в мире, где возможны крупные открытия», - объявил он.
Ранее полярный исследователь, путешественник, основатель клуба полярных путешествий Николай Савельев объяснил, как происходят путешествия на Северный полюс. По его словам, количество россиян, желающих побывать в Арктике, серьезно выросло.
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