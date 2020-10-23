Эксперт: Арктического газа хватит на 100 лет вперед

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» завершилась пресс-конференция на тему: «Лёд тронулся! Россия разворачивается в сторону Арктики».

Эксперт по вопросам Арктики, координатор программ Проектного офиса развития Арктики (ПОРА) Андрей Иванов заявил, что для России настало время второй волны освоения региона.

«Россия в Арктике вступает в новую эпоху, которую можно назвать второй волной освоения. Задачей эпохи романтиков 70-х было создание добывающей отрасли, задача сейчас – развитие ресурсного потенциала, и реализация транспортного потенциала макрорегиона. В этом смысле ввод в эксплуатацию ледокола «Арктика» является символическим. Наряду с запуском проекта «Ямал СПГ» и началом освоение Бованенковского месторождения это символизирует эпохальный шаг. Это эпоха на десятилетия. Потому что масштаб задач и сложностей предполагает, что проекты будут реализовываться на протяжении всего 21 века», - объяснил он.