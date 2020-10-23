Россия готова защищать свой Северный морской путь от США и НАТО
Член Комитета Совета Федерации по делам Севера Анатолий Широков рассказал об усилении военных сил западных стран около российских арктических территорий.
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» завершилась пресс-конференция на тему: «Лёд тронулся! Россия разворачивается в сторону Арктики».
Член Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, полномочный представитель Совета Федерации в государственных органах по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Восточной Сибири Анатолий Широков рассказал, что интернационализация Северного морского пути исключена.
«У большей части арктических игроков, а в арктическом клубе не много стран, есть стремление к так называемой интернационализации Северного морского пути. В этом смысле российская позиция проста – мы готовы предлагать все выгоды Севморпути, как транспортной артерии, мы готовы сопровождать грузы по нему, но это наша национальная транспортная артерия. И мы ее будем поддерживать, развивать и защищать. В этом смысле мы видим серьезную активизацию Соединенных Штатов, они поняли, что следует развивать военный ледокольный флот, мы видим, что Северный фланг НАТО тоже серьезно усиливается. И наши учения Северного флота – это ответ на учения иностранных государств, призванные обозначить, что мы готовы защищать свою транспортную артерию», - добавил он.
Ранее эксперт по вопросам Арктики Андрей Иванов заявил, что для России настало время второй волны освоения региона. По его словам, арктического газа должно хватить на 100 лет вперед.
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