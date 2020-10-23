Россия готова защищать свой Северный морской путь от США и НАТО

«У большей части арктических игроков, а в арктическом клубе не много стран, есть стремление к так называемой интернационализации Северного морского пути. В этом смысле российская позиция проста – мы готовы предлагать все выгоды Севморпути, как транспортной артерии, мы готовы сопровождать грузы по нему, но это наша национальная транспортная артерия. И мы ее будем поддерживать, развивать и защищать. В этом смысле мы видим серьезную активизацию Соединенных Штатов, они поняли, что следует развивать военный ледокольный флот, мы видим, что Северный фланг НАТО тоже серьезно усиливается. И наши учения Северного флота – это ответ на учения иностранных государств, призванные обозначить, что мы готовы защищать свою транспортную артерию», - добавил он.

Ранее эксперт по вопросам Арктики Андрей Иванов заявил, что для России настало время второй волны освоения региона. По его словам, арктического газа должно хватить на 100 лет вперед.

