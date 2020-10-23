Доля россиян среди арктических путешественников выросла на 10%

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция на тему: «Лёд тронулся! Россия разворачивается в сторону Арктики».

Полярный исследователь, путешественник, основатель клуба полярных путешествий Николай Савельев объяснил, как происходят путешествия на Северный полюс. По его словам, количество россиян, желающих побывать в Арктике, серьезно выросло.

«Круизы на Северный полюс - это, конечно, уникальное мероприятие. Я бы сказал, что это своего рода визитная карточка России на мировой арене, потому что до сегодняшнего момента только российские атомные ледоколы могут достигать Северного полюса в установленный отрезок времени. Большую часть пассажиров таких путешествий составляют иностранные граждане, но если 15 лет назад доля российских путешественников была ниже 1%, то по этому году – уже 10-12%. В год осуществляется от 3 до 5 рейсов, загрузка порядка 130 человек. То есть 600-700 человек в год могут побывать на Северном полюсе. Сейчас, конечно, передвижения ограничены, надеемся, что иностранцы смогут прилетать в Мурманск, садиться на борт атомного ледокола и осуществлять такие уникальные путешествия», - заявил он.

Ранее полномочный представитель Совета Федерации в государственных органах по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Восточной Сибири Анатолий Широков рассказал в ходе пресс-конференции НСН, в чем превосходство новейших моделей ледоколов.

