28.03.2025 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Лудоманы и долги: Как государство защитит игроманов от зависимости?»
Ежегодно в мире с лудоманией сталкивается 350 млн человек (данные ВОЗ). Рост числа лудоманов за 10 лет – 500%. В процентном соотношении лудомания не уступает алкоголизму – утверждают эксперты. В Совете Федерации разработали ко второму чтению законопроекта об азартных играх поправки, предлагающие обязать организаторов букмекерских контор проверять дееспособность лиц, участвующих в азартных играх. Госдума приняла документ в первом чтении 19 марта. Согласно законопроекту, все организаторы азартных игр заплатят административный штраф за заключение соглашений о выигрыше с подростками, не достигшими возраста 18 лет; с недееспособными или ограниченно дееспособными россиянами; с должниками, сведения о которых содержатся в банке данных в исполнительном производстве.
В ходе пресс-конференции участники ответят на следующие вопросы:
- Насколько у российского населения распространена популярность к азартным играм?
- С какими проблемами сегодня сталкивается игорный бизнес в России?
- Действительно ли лудомания - это болезнь?
- Как юридически сегодня выглядит защита тех людей, кто страдает болезнью азартных игр? И защита их родственников?
Участники пресс-конференции:
- Заместитель председателя Комитета Торгово-промышленной палаты (ТПП) по предпринимательству в сфере спорта, советник генерального директора БК «Фонбет» Николай Оганезов;
- клинический психолог, автор психологии динамического баланса Psy-Try Татьяна Чернякова;
В ходе пресс-конференции участники обсудят следующие вопросы:
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало в 13:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (903) 594 54 37
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8