В России 30% игрового бизнеса находятся в «серой» зоне

В 30% нелегального игрового бизнеса в России входят онлайн-казино, онлайн-тотализаторы, онлайн-букмекерские конторы, сказал НСН Николай Оганезов.

Ограничения легального игорного бизнеса со стороны государства не поможет в борьбе с лудоманией, ведь люди перейдут из легального сектора в нелегальный, сказал в пресс-центре НСН заместитель председателя Комитета Торгово-промышленной палаты (ТПП) по предпринимательству в сфере спорта, советник генерального директора БК «Фонбет» Николай Оганезов.

«Поправить положение»: Названы причины роста посещений казино россиянами
«В России 30% игрового бизнеса нелегальны. Туда входят онлайн-казино, онлайн-букмекерские конторы, онлайн-тотализаторы и тому подобное. У нас есть цифровые гаджеты, благодаря чему доступность всех нелегальных онлайн-развлечений распространяется на все группы россиян - от детей до пожилых. Они легко могут сделать ставку, могут, выиграть что-то, а потом все равно проиграть. Однако законодатель почему-то говорит только об ограничении легального бизнеса. Можно ли бороться с лудоманией, ограничивая легальный бизнес на фоне растущего нелегального? На лечение лудоманов, на работу с ними, к сожалению, это никак не повлияет», - сказал собеседник НСН.

Необыкновенная любовь к азартным играм у людей появляется тогда, когда с доходами и деньгами имеются проблемы, заявил эксперт по игорному бизнесу, основатель игорного бизнеса в СССР Дмитрий Слободкин «Радиоточке НСН». По его словам, этим можно объяснить рост посещений россиянами легальных игорных зон.

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ФОТО: РИА Новости
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