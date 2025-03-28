Букмекеры призвали принять закон о самозапрете на участие в азартных играх
В случае принятия закона о самозапрете на участие в азартных играх лобби нелегального бизнеса не сможет больше использовать эту тему в своих интересах, сказал НСН Николай Оганезов.
Заместитель председателя Комитета Торгово-промышленной палаты (ТПП) по предпринимательству в сфере спорта, советник генерального директора БК «Фонбет» Николай Оганезов в пресс-центре НСН призвал Госдуму рассмотреть законопроект о самозапрете на участие в азартных играх.
«У нас уже шесть лет рассматривается законопроект о самозапрете на участие в азартных играх, когда человек сам себе может запретить играть. При этом у нас постоянно появляются законопроекты, которые обосновываются борьбой с лудоманией, но при этом самый эффективный инструмент никак не могут принять. Бизнес полностью поддерживает законопроект о самозапрете на игры. Лобби нелегального бизнеса не сможет больше использовать эту тему в своих интересах», - сказал собеседник НСН.
Ранее клинический психолог, автор психологии динамического баланса Psy-Try Татьяна Чернякова заявила в пресс-центре НСН, что очень большое число людей с лудоманией не обращаются к специалистам, однако порядка 25% россиян хоть раз пробовали играть.
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