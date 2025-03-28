Каждый четвертый россиянин пробовал делать ставки
Лудомания - это болезнь, зафиксированная в международном классификаторе болезней как одно из расстройств, связанных с игровой зависимостью, сказала НСН Татьяна Чернякова.
Очень большое число людей с лудоманией не обращаются к специалистам, однако порядка 25% россиян хоть раз пробовали играть, сказала в пресс-центре НСН клинический психолог, автор психологии динамического баланса Psy-Try Татьяна Чернякова.
«Лудомания - это болезнь, она зафиксирована в международном классификаторе болезней как одно из расстройств, связанных с игровой зависимостью. Это неумение регулировать и контролировать свое поведение. Уловки в казино называются нейромаркетингом - в казино нет часов и окон, чтобы игроки не следили за временем, зато есть множество вещей, стимулирующих дофаминовую функцию (яркие звуки, приглушенный свет). Четверть россиян хоть раз пробовали играть или делать ставки. Большая часть из этих людей в состоянии сказать себе «стоп», однако до 12% людей обращаются к психотерапевтам с проблемой лудоманией. Очень много людей не обращаются к специалистам», - сказала собеседница НСН.
Необыкновенная любовь к азартным играм у людей появляется тогда, когда с доходами и деньгами имеются проблемы, заявил эксперт по игорному бизнесу, основатель игорного бизнеса в СССР Дмитрий Слободкин «Радиоточке НСН». По его словам, этим можно объяснить рост посещений россиянами легальных игорных зон.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru