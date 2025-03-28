Букмекеры опасаются остановки работы в случае отказа должникам делать ставки
Запрет должникам делать ставки на спорт выльется в полную блокировку легального букмекерского рынка, сказал НСН Николай Оганезов.
Люди, которым запретят делать ставки на спорт из-за долгов, пойдут в нелегальные казино, сказал в пресс-центре НСН заместитель председателя Комитета Торгово-промышленной палаты (ТПП) по предпринимательству в сфере спорта, советник генерального директора БК «Фонбет» Николай Оганезов.
«Предлагается должникам запретить делать ставки на спорт. Примечательно, что в казино должникам можно, а в букмекерские клубы - нет. Это прописано в одном законе. Учитывая, что у нас более 20 миллионов человек являются должниками по исполнительному производству только по банковским кредитам, а если туда еще включить автомобилистов со штрафами, то это выльется в полную блокировку легального букмекерского рынка. И вот людям говорят, что им нельзя делать ставки. Куда же они пойдут? Вряд ли они побегут гасить свои долги. Они просто возьмут свой телефон и начнут играть в нелегальное казино», - сказал собеседник НСН.
Ранее клинический психолог, автор психологии динамического баланса Psy-Try Татьяна Чернякова заявила в пресс-центре НСН, что очень большое число людей с лудоманией не обращаются к специалистам, однако порядка 25% россиян хоть раз пробовали играть.
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