Почему лудоманы невыгодны казино
Ни один букмекер, ни одно казино не заинтересованы в проблемных игроках, какими являются лудоманы, сказал НСН Николай Оганезов.
Лудоманы распугивают посетителей букмекерских контор или казино, они являются проблемными клиентами, сказал в пресс-центре НСН заместитель председателя Комитета Торгово-промышленной палаты (ТПП) по предпринимательству в сфере спорта, советник генерального директора БК «Фонбет» Николай Оганезов.
«И в казино, и у букмекеров есть такой принцип как «ответственная игра», который помогает человеку понять, есть ли у него влечение к азартным играм. Если мы говорим о легальном бизнесе, то тут нужно понимать, что ни один букмекер, ни одно казино не заинтересованы в проблемных игроках, какими являются лудоманы. Они вокруг себя создают напряженность, отпугивая других игроков, начинают скандалить, просить взаймы, очень агрессивно себя вести. Кроме того, лудоман все сразу проиграл и ушел, а казино, в свою очередь, заинтересовано в игроке на длинной дистанции», - сказал собеседник НСН.
Ранее клинический психолог, автор психологии динамического баланса Psy-Try Татьяна Чернякова заявила в пресс-центре НСН, что очень большое число людей с лудоманией не обращаются к специалистам, однако порядка 25% россиян хоть раз пробовали играть.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru