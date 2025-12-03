Быстрые удовольствия: Зумеров уличили в «катании» на дофаминовых качелях
Зумеры не считают нужным ухаживать друг за другом, отдавая предпочтение быстрым форматам отношений, сказал НСН Александр Солонкин.
Современная молодежь предпочитает быстрые форматы взаимоотношений, сказал в пресс-центре НСН председатель Экспертного совета по молодежной политике, культуре, просвещению и детской безопасности Госдумы Александр Солонкин.
«Молодежь сейчас живет на дофаминовых качелях. Им нравится получать быстрое удовольствие, листая ленту соцсетей. Зумеры не считают нужным ухаживать друг за другом. Они любят крайне быстрые форматы взаимоотношений. Это касается как цифровой среды, так и бытовой жизни», — сказал собеседник НСН.
Как пишут СМИ, 41% московских зумеров признается: одиночество — их ежедневное состояние. Это особенно контрастирует с образом жизни поколения, выросшего в интернете: постоянная онлайн‑связь не заменяет живого диалога. Даже создавая собственный язык для описания отношений, молодые люди часто чувствуют внутреннюю изоляцию за внешним цифровым оживлением.
Ранее психолог Ольга Мануковская заявила в пресс-центре НСН, что большая часть одиноких россиян проживают в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе.
