«Депрессия может начинаться уже в детстве. У нас растет число синдромов хронической усталости и хронической депрессии у молодежи и детей. Ежегодный рост составляет не менее 10%. Увеличиваются продажи антидепрессантов и транквилизаторов. Мы напоминаем, что эти препараты не решают проблемы, а лишь помогают справиться с острым состоянием. Эти препараты нужно принимать исключительно по назначению врача. Мы наблюдаем депрессивную обстановку. Молодежь и пожилые люди — самые уязвимые категории», — сказала собеседница НСН.

По данным СМИ, почти половина (41%) московских зумеров ежедневно ощущают одиночество. Парадокс поколения Z в том, что, несмотря на цифровую связность и жизнь в онлайне, молодые люди испытывают дефицит живого общения. Их собственный язык описания отношений не скрывает внутренней опустошенности за фасадом соцсетей.

