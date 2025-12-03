Волынец: Число россиян с хронической усталостью растет на 10% в год
Сейчас вокруг депрессивная обстановка, а молодежь и пожилые люди — самые уязвимые категории, сказала НСН Ирина Волынец.
В России растут продажи антидепрессантов и транквилизаторов, а хроническая депрессия все чаще встречается у молодежи, сказала в пресс-центре НСН председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.
«Депрессия может начинаться уже в детстве. У нас растет число синдромов хронической усталости и хронической депрессии у молодежи и детей. Ежегодный рост составляет не менее 10%. Увеличиваются продажи антидепрессантов и транквилизаторов. Мы напоминаем, что эти препараты не решают проблемы, а лишь помогают справиться с острым состоянием. Эти препараты нужно принимать исключительно по назначению врача. Мы наблюдаем депрессивную обстановку. Молодежь и пожилые люди — самые уязвимые категории», — сказала собеседница НСН.
По данным СМИ, почти половина (41%) московских зумеров ежедневно ощущают одиночество. Парадокс поколения Z в том, что, несмотря на цифровую связность и жизнь в онлайне, молодые люди испытывают дефицит живого общения. Их собственный язык описания отношений не скрывает внутренней опустошенности за фасадом соцсетей.
Ранее первый зампред комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Павел Пожигайло в пресс-центре НСН призвал выдавать молодым семьям квартиры по аналогии с реформами, предложенными Петром Столыпиным.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Концентрация на творчестве: Почему издатели «порезали» биографию Оззи Осборна
- Гособвинение запросило для Акунина ещё один тюремный срок
- Песков: Европа неправа в ожиданиях стратегического поражения России
- Быстрые удовольствия: Зумеров уличили в «катании» на дофаминовых качелях
- Между Москвой и Нижним Новгородом возобновили курсирование поезда «Буревестник»
- Деньги в бетон: Почему застройщики теряют даже состоятельных покупателей
- Гендиректор сервиса «Мамба»: На сайтах знакомств ищут общение, а не отношения
- Без шоу и пиара: Климов назвал «конкретными» переговоры Путина и Уиткоффа
- Костин: Россия хочет мира с США и остальными странами
- Пока шахматы и тетрис: Депутат Свинцов назвал временной блокировку Roblox
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru