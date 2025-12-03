В России создали сайт знакомств с психологическим сопровождением
Более 40% россиян одиноки, при общении через сайт знакомств людям нужно четко определить, что они хотят от того или иного общения, заявила в пресс-центре НСН Ольга Мануковская.
Большая часть одиноких россиян проживают в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе, сказала в пресс-центре НСН психолог Ольга Мануковская.
«Мы создали сайт знакомств, где мы будем оказывать психологическое сопровождение тех людей, которые чувствуют себя одинокими в том, чтобы они нашли партнера по жизни, обрели ценности, смыслы, пришли к какому-то своему пути. На текущий период, более 40% домохозяйств — одиночные. То есть почти половина россиян одиноки. Большая часть таких россиян проживают в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе. Мы помогаем людям выстраивать такое взаимодействие на сайте знакомств, в котором будут достигнуты цели обоих сторон. Нужно четко определить, что человек хочет», — сказала собеседница НСН.
По данным СМИ, почти половина (41%) московских зумеров ежедневно ощущают одиночество. Парадокс поколения Z в том, что, несмотря на цифровую связность и жизнь в онлайне, молодые люди испытывают дефицит живого общения. Их собственный язык описания отношений не скрывает внутренней опустошенности за фасадом соцсетей.
Ранее председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец заявила в пресс-центре НСН, что в России растут продажи антидепрессантов и транквилизаторов, а хроническая депрессия все чаще встречается у молодежи.
