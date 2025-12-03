«Сейчас люди стали позже приходить на сайты знакомств. Раньше приходили люди 20 лет и сразу начинали искать серьезные отношения. Сейчас же зумеры на сайтах знакомств ищут общения, ищут друзей. Для них нет необходимости сразу идти на свидание. Они не всегда к этому готовы. Люди за 30 лет, приходящие на сайты знакомств, уже осознают, что время подходит. Особенно женщины. Взрослые люди больше ориентированы на то, чтобы построить отношения. Они начинают к этому серьезно подходить, тратят на это больше времени», — сказал собеседник НСН.

Данные СМИ рисуют тревожную картину: 41% столичных зумеров ежедневно переживают одиночество. Несмотря на перманентную онлайн‑доступность и цифровую грамотность, поколение Z испытывает острый дефицит настоящего общения. За свежими неологизмами для обозначения связей и бурлящей онлайн‑активностью нередко таятся усталость и экзистенциальная пустота.

Ранее психолог Ольга Мануковская заявила в пресс-центре НСН, что большая часть одиноких россиян проживают в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе.

