Гендиректор сервиса «Мамба»: На сайтах знакомств ищут общение, а не отношения
Современные женщины только после 30 лет начинают серьезно задумываться над построением серьезных отношений, сказал НСН Андрей Бронецкий.
Современная молодежь приходит на сайты знакомств не в поисках отношений, а для дружеского общения, сказал в пресс-центре НСН генеральный директор службы знакомств и общения «Мамба» Андрей Бронецкий.
«Сейчас люди стали позже приходить на сайты знакомств. Раньше приходили люди 20 лет и сразу начинали искать серьезные отношения. Сейчас же зумеры на сайтах знакомств ищут общения, ищут друзей. Для них нет необходимости сразу идти на свидание. Они не всегда к этому готовы. Люди за 30 лет, приходящие на сайты знакомств, уже осознают, что время подходит. Особенно женщины. Взрослые люди больше ориентированы на то, чтобы построить отношения. Они начинают к этому серьезно подходить, тратят на это больше времени», — сказал собеседник НСН.
Данные СМИ рисуют тревожную картину: 41% столичных зумеров ежедневно переживают одиночество. Несмотря на перманентную онлайн‑доступность и цифровую грамотность, поколение Z испытывает острый дефицит настоящего общения. За свежими неологизмами для обозначения связей и бурлящей онлайн‑активностью нередко таятся усталость и экзистенциальная пустота.
Ранее психолог Ольга Мануковская заявила в пресс-центре НСН, что большая часть одиноких россиян проживают в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе.
