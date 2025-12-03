В Общественной палате призвали решать квартирный вопрос «по-столыпински»

«Все ипотеки молодым семья работают против демографии. Я не раз предлагал создать программу, в рамках которой государство предоставляет молодой семье квартиру без всякой ипотеки. Если молодые люди говорят о желании завести двоих детей, то им дается двухкомнатная квартира. Когда рождается первый ребёнок, государство возмещает 50% стоимости квартиры. Когда рождается второй ребёнок, то еще минус 50% стоимости. Примерно такая же схема работала во времена столыпинских реформ. Я защищал кандидатскую по истории по столыпинским реформам. Тогда такой подход, конечно же, основывался не на демографии, а на перенесении крестьян в Сибирь, но никаких ипотек не было. Были кредиты под 2% годовых, на которые крестьяне могли строить дом, обустраивать хозяйство», — сказал собеседник НСН.

Зумеры — самое одинокое поколение: 41% московских представителей поколения Z чувствуют одиночество ежедневно, пишут СМИ. Несмотря на жизнь в эпоху интернета и постоянную онлайн‑связь, им часто не хватает настоящего общения. Они создают свой язык для описания отношений, но за бурной цифровой активностью нередко скрываются усталость и ощущение ненужности.

Ранее в Госдуме предложили расширить семейную ипотеку под 4% на все семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми независимо от их возраста, а также разрешить рефинансирование ранее взятых кредитов для таких заёмщиков, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

