07.10.2024 в 15:30 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светланы Разворотневой на тему: «Лето продолжается! Ждать ли москвичам начала отопительного сезона в октябре?»

В некоторых регионах России отопление уже есть, а некоторые его только ждут, как, например, наша столица. Коммунальные службы Москвы и Московской области доложили о готовности всех систем для подачи отопления. Тепловые сети прошли гидравлические и температурные испытания, ненадежные участки были отремонтированы, оборудование котельных обновили. Напомним, что отопление в Москве включают, когда отмашку даст мэр Москвы Сергей Собянин. Как правило, в мэрии ориентируются на среднесуточную температуру воздуха, пока не будет ниже +8 градусов в течение пяти дней. Хотя к середине октября, по данным Gismeteo, температура воздуха в Москве повысится до 20 градусов тепла.

В ходе брифинга обсудят следующие вопросы:

· Все ли готово к отопительному сезону?

· С какими проблемами сталкиваются сегодня россияне в сфере ЖКХ?

· Сколько на данный момент должников ЖКХ?

· Какие реформы ЖКХ запланированы в 2025 году?

· На сколько планируется повышение цен за ЖКХ?

· Какие бюджеты необходимы для улучшения состояния инфраструктуры?

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 15:30

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

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Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму:

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