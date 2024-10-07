Разворотнева: Модернизировать сети за счет повышения тарифов ЖКХ не планируется

На модернизацию коммунальной инфраструктуры в 2025 году заложено почти 47 млрд рублей, отметила в эфире НСН депутат Светлана Разворотнева. 

Речи о том, чтобы менять тарифы ЖКХ и делать модернизацию сетей за счет них, пока не идет, заявила зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в пресс-центре НСН.

«Подчеркну, у нас впервые в новом нацпроекте "Инфраструктура для жизни" появляется особый федеральный проект "Модернизация коммунальной инфраструктуры". Это не только деньги, а еще и повышенный контроль, потому что, что называется, за реализацию федеральных и нацпроектов губернаторы отвечают головой. Но речи о том, чтобы как-то менять тарифы и делать модернизацию за счет них, пока не идет. Активно обсуждается сам принцип формирования тарифов, потому что он был хорош, когда инфляция была 4%», - сказала Разворотнева.
Индексация тарифов ЖКХ с 1 июля 2025 года составит в среднем 11,9%

Депутат отметила, что на модернизацию коммунальной инфраструктуры в 2025 году заложено почти 47 млрд рублей.

«Несмотря на очень тяжелые условия, в которых сейчас находится страна, достаточно большие средства планируется вложить в модернизацию коммунальной инфраструктуры, мы до этого дожили, потому что раньше представители органов власти профильных все время говорили, что частник придет и поправит. В поручении президент говорил о том, что необходимо вложить в систему ЖКХ около 4,5 трлн рублей. Пока на это из федерального бюджета запланировано не так уж много денег. К 2025 году модернизация коммунальной инфраструктуры почти 47 млрд рублей, в 2026 – 56 млрд рублей, в 27 году – 86 млрд рублей. Но это еще не все, потому что есть еще инфраструктурные кредиты 2\3, которые списали у регионов… Есть поручение как минимум половину из этих денег направить на цели ЖКХ – это еще около полутриллиона рублей. Есть еще средства ДОМ. РФ, Фонда развития территорий», - добавила собеседница НСН.

Ранее адвокат, советник по правовым вопросам Московской области, депутат Совета депутатов ГО Подольск Сергей Кудинов заявил НСН, что котельные Подольска нуждаются в ремонте, однако в городском бюджете недостаточно средств для решения этой проблемы и исправить ситуацию может только губернатор Московской области Андрей Воробьев, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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