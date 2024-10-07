В Госдуме анонсировали изменения в сфере ЖКХ с 1 марта 2025 года

В дорожной карте по развитию ЖКХ указана необходимость объединения различных источников финансирования и разработки новых принципов вложения средств, отметила в эфире НСН депутат Светлана Разворотнева. 

Большие изменения в сфере ЖКХ вступят в силу с 1 марта 2025 года, при этом после массовых аварий на сетях прошедшей зимой были наработаны и новые предложения, заявила зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в пресс-центре НСН.

«Все эти аварии в начале года спровоцировали очень активную работу по совершенствованию организации системы теплоснабжения в стране. На площадке Госдумы тоже шла очень активная работа. Мы внесли достаточно большой пакет изменений в закон о теплоснабжении, действовать они начнут с 1 марта 2025 года. Там уточняются гарантии качественного теплоснабжения, уточняется, кто ответственен за каждый этап подготовки… Это должно помочь. При этом мы понимаем, что довольно много в сфере ЖКХ надо менять, поэтому была создана рабочая группа, наработали много предложений», - сказала Разоротнева.
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Депутат отметила, что в дорожной карте по развитию ЖКХ указана необходимость объединения различных источников финансирования и разработки новых принципов вложения средств.

«В дорожной карте указала необходимость не только принятия комплексной программы модернизации коммунальной инфраструктуры, но и необходимость объединения различных источников финансирования. У нас финансирование водоснабжения может осуществляться из трех-пяти разных источников. Хотелось бы объединить их все. Также предлагается разработать новые принципы вложения средств – это повышение надежности, экологичности. Необходимо утвердить инвестпрограммы теплоснабжающих организаций и контроль за их исполнением, введение санкций за неисполнение. Очень хотят депутаты поправить подходы к концессиям, потому что сейчас эта форма вызывает много нареканий. Предлагается дополнить концессионный договор инвестиционными обязательствами», - указала она.

Кроме того, по словам депутата, предлагается синхронизировать градостроительную деятельность и планы по развитию коммунальной инфраструктуры и передать на уровень регионов утверждение схем теплоснабжения всех населенных пунктов численностью от 10 тысяч человек.

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«Ввести ответственность для органов власти за нарушение этих планов по развитие систем теплоснабжения, ответственность теплосетевой организации за содержание и эксплуатацию принадлежащих объектов», - добавила она.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
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