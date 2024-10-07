В Госдуме анонсировали изменения в сфере ЖКХ с 1 марта 2025 года
В дорожной карте по развитию ЖКХ указана необходимость объединения различных источников финансирования и разработки новых принципов вложения средств, отметила в эфире НСН депутат Светлана Разворотнева.
Большие изменения в сфере ЖКХ вступят в силу с 1 марта 2025 года, при этом после массовых аварий на сетях прошедшей зимой были наработаны и новые предложения, заявила зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в пресс-центре НСН.
«Все эти аварии в начале года спровоцировали очень активную работу по совершенствованию организации системы теплоснабжения в стране. На площадке Госдумы тоже шла очень активная работа. Мы внесли достаточно большой пакет изменений в закон о теплоснабжении, действовать они начнут с 1 марта 2025 года. Там уточняются гарантии качественного теплоснабжения, уточняется, кто ответственен за каждый этап подготовки… Это должно помочь. При этом мы понимаем, что довольно много в сфере ЖКХ надо менять, поэтому была создана рабочая группа, наработали много предложений», - сказала Разоротнева.
Депутат отметила, что в дорожной карте по развитию ЖКХ указана необходимость объединения различных источников финансирования и разработки новых принципов вложения средств.
«В дорожной карте указала необходимость не только принятия комплексной программы модернизации коммунальной инфраструктуры, но и необходимость объединения различных источников финансирования. У нас финансирование водоснабжения может осуществляться из трех-пяти разных источников. Хотелось бы объединить их все. Также предлагается разработать новые принципы вложения средств – это повышение надежности, экологичности. Необходимо утвердить инвестпрограммы теплоснабжающих организаций и контроль за их исполнением, введение санкций за неисполнение. Очень хотят депутаты поправить подходы к концессиям, потому что сейчас эта форма вызывает много нареканий. Предлагается дополнить концессионный договор инвестиционными обязательствами», - указала она.
Кроме того, по словам депутата, предлагается синхронизировать градостроительную деятельность и планы по развитию коммунальной инфраструктуры и передать на уровень регионов утверждение схем теплоснабжения всех населенных пунктов численностью от 10 тысяч человек.
«Ввести ответственность для органов власти за нарушение этих планов по развитие систем теплоснабжения, ответственность теплосетевой организации за содержание и эксплуатацию принадлежащих объектов», - добавила она.
Ранее адвокат, советник по правовым вопросам Московской области, депутат Совета депутатов ГО Подольск Сергей Кудинов заявил НСН, что котельные Подольска нуждаются в ремонте, однако в городском бюджете недостаточно средств для решения этой проблемы и исправить ситуацию может только губернатор Московской области Андрей Воробьев, передает «Радиоточка НСН».
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