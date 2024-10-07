В Госдуме анонсировали изменения в сфере ЖКХ с 1 марта 2025 года

Депутат отметила, что в дорожной карте по развитию ЖКХ указана необходимость объединения различных источников финансирования и разработки новых принципов вложения средств.

«В дорожной карте указала необходимость не только принятия комплексной программы модернизации коммунальной инфраструктуры, но и необходимость объединения различных источников финансирования. У нас финансирование водоснабжения может осуществляться из трех-пяти разных источников. Хотелось бы объединить их все. Также предлагается разработать новые принципы вложения средств – это повышение надежности, экологичности. Необходимо утвердить инвестпрограммы теплоснабжающих организаций и контроль за их исполнением, введение санкций за неисполнение. Очень хотят депутаты поправить подходы к концессиям, потому что сейчас эта форма вызывает много нареканий. Предлагается дополнить концессионный договор инвестиционными обязательствами», - указала она.

Кроме того, по словам депутата, предлагается синхронизировать градостроительную деятельность и планы по развитию коммунальной инфраструктуры и передать на уровень регионов утверждение схем теплоснабжения всех населенных пунктов численностью от 10 тысяч человек.