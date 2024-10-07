Разворотнева: Поздняя подача отопления не поможет москвичам сэкономить

Нужно учитывать, что отопление в столице были вынуждены включать во второй раз прошедшей зимой, а холодная погода стояла крайне долго, отметила в эфире НСН депутат Светлана Разворотнева. 

Поздняя подача отопления в Москве не позволит горожанам сэкономить на платеже, он все равно будет рассчитываться по среднему показателю, заявила зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в пресс-центре НСН.

Отопление начали включать в Подмосковье
«Традиционно отопление в Москве включают в сентябре, но в этом году теплая погода и жителям, хотела сказать, придется платить меньше, но тут же остановилась… У нас платеж высчитывают по среднему в течение года и мы помним, что этот год начинался с беспрецедентно холодной зимы и большого количества аварий. Начало 2024 года было связано не только с высоким износом коммунальной инфраструктуры, но и с тем, что холодная погода стояла достаточно долго, все январские праздники. Мы также помним, что в Москве второй раз включали отопление. И это, наверное, серьезно бы повлияло на платежку москвичей в будущем году, но продление теплого периода, надеюсь, смягчит все расчеты, потому что расчет будет по среднему», - сказала Разворотнева.

Ранее заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что специалисты комплекса городского хозяйства с 7 октября начали включать отопление в многоквартирных домах и объектах социальной сферы, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: НСН
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