«Не успевают»: В Госдуме обозначили проблемы нового отопительного сезона

При этом депутат отметила, что часто граждане сами не пускают к себе в квартиры подрядчика, чтобы он выполнил капремонт труб.

«Там, где подходят сроки ремонта теплоснабжения, водоснабжения, канализации, к сожалению, зачастую подрядные организации не могут получить допуск к стоякам. К стоякам надо через квартиры получать допуск, люди не пускают. Либо подрядчик вынужден отказываться от ремонта, либо ремонтировать это частями: кусок сделал, кусок остался старым», - сказала Разворотнева.

Ранее заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что специалисты комплекса городского хозяйства с 7 октября начали включать отопление в многоквартирных домах и объектах социальной сферы, передает «Радиоточка НСН».

