«Не успевают»: В Госдуме обозначили проблемы нового отопительного сезона

С многоквартирными домами складывается самая сложная ситуация, поскольку при капремонтах не успевают обновлять инженерную инфраструктуру, отметила в эфире НСН депутат Светлана Разворотнева. 

Высочайший износ коммунальной инфраструктуры, особенно в малых городах и сельской местности, остается по-прежнему главной проблемой и в новом отопительном сезоне, заявила зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в пресс-центре НСН.

«Проблемы не меняются в течение последних лет – это высочайший износ коммунальной инфраструктуры, особенно в малых городах, сельской местности, дальних регионах. Самая сложная ситуация – это многоквартирные дома, очень высокий износ инженерной инфраструктуры и, к сожалению, те капремонты, которые идут в домах, не успевают обновлять инженерную инфраструктуру. Многие виды работ многие регионы у нас отнесли на какие-то дальние сроки, до них еще очередь не дошла», - сказала Разворотнева.
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При этом депутат отметила, что часто граждане сами не пускают к себе в квартиры подрядчика, чтобы он выполнил капремонт труб.

«Там, где подходят сроки ремонта теплоснабжения, водоснабжения, канализации, к сожалению, зачастую подрядные организации не могут получить допуск к стоякам. К стоякам надо через квартиры получать допуск, люди не пускают. Либо подрядчик вынужден отказываться от ремонта, либо ремонтировать это частями: кусок сделал, кусок остался старым», - сказала Разворотнева.

Ранее заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что специалисты комплекса городского хозяйства с 7 октября начали включать отопление в многоквартирных домах и объектах социальной сферы, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:РоссияДепутатыОтопление

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