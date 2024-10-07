В ГД усомнились в эффективности штрафов за некачественные коммунальные услуги
Россияне не часто получают компенсации за некачественно оказанные ЖКУ, отметила в эфире НСН депутат Светлана Разворотнева.
Штрафы за предоставление некачественных коммунальных услуг вряд ли являются эффективной мерой, поскольку у организации останется еще меньше денег, чтобы устранить проблемы на сетях, заявила зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в пресс-центре НСН.
«Недавно мы приняли закон о штрафах за некачественное предоставление коммунальных услуг от 5 до 30 тысяч. Но если дом соберется вместе и предъявит иск за некачественную услугу, то это, наверное, будет чувствительно для поставщика ресурсов. Другое дело, что нет уверенности, что такая мера позволит предоставить качественную услугу, потому что чаще всего отсутствие качества – это как раз следствие высокого износа сетей, устаревших котелен, проблем материального характера. Если еще брать штрафы с этой организации, то у нее останется еще меньше денег, чтобы эти проблемы устранять», - сказала Разворотнева.
Депутат также отметила, что россияне не часто получают компенсации за некачественно оказанные ЖКУ.
«Боюсь, что россияне не часто получают компенсации за некачественно оказанные ЖКУ. Во-первых, потому что сама по себе компенсация – это 0,15% от ежедневного платежа. У нас есть постановление о качестве предоставления коммунальных услуг. Если температура в помещении, качество воды, тепла отклоняется от показателей, за этим следует перерасчет», - добавила собеседница НСН.
Ранее адвокат, советник по правовым вопросам Московской области, депутат Совета депутатов ГО Подольск Сергей Кудинов заявил НСН, что котельные Подольска нуждаются в ремонте, однако в городском бюджете недостаточно средств для решения этой проблемы и исправить ситуацию может только губернатор Московской области Андрей Воробьев, передает «Радиоточка НСН».
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