В ГД усомнились в эффективности штрафов за некачественные коммунальные услуги

Депутат также отметила, что россияне не часто получают компенсации за некачественно оказанные ЖКУ.

«Боюсь, что россияне не часто получают компенсации за некачественно оказанные ЖКУ. Во-первых, потому что сама по себе компенсация – это 0,15% от ежедневного платежа. У нас есть постановление о качестве предоставления коммунальных услуг. Если температура в помещении, качество воды, тепла отклоняется от показателей, за этим следует перерасчет», - добавила собеседница НСН.

Ранее адвокат, советник по правовым вопросам Московской области, депутат Совета депутатов ГО Подольск Сергей Кудинов заявил НСН, что котельные Подольска нуждаются в ремонте, однако в городском бюджете недостаточно средств для решения этой проблемы и исправить ситуацию может только губернатор Московской области Андрей Воробьев, передает «Радиоточка НСН».

