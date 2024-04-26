27.04.2024 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Квадробика. Спорт или хулиганство?»

В сети завирусились видео с подростками в костюмах животных, которые бегают на четвереньках, рычат и кусают прохожих. Оказалось, что среди российских подростков набирает популярность квадробика – вид спорта с элементами косплея, при котором дети выполняют разные гимнастические элементы, передвигаются на четвереньках и имитируют движения животных, а также движение фурри. Фурри - это представители субкультуры, которые не подражают движениям и повадкам животных, а переодеваются в сложные мультяшные костюмы зверей, проводят фотосессии и устраивают сходки. В связи с этим россияне разделились на два лагеря - некоторые жители страны стали требовать официального запрета данных субкультур, а другие вспомнили, как раньше переодевались в «зайчиков» и «белочек» на утренниках.

Юристы уже обсуждают, какие штрафы могут ожидать родителей, чьи дети младше 16 лет и кидаются на прохожих на улице. За ненадлежащее исполнение обязанностей взрослых могут привлечь к административной ответственности в виде штрафа от 100 до 500 рублей. Подростков же, начиная с 16 лет за такие поступки можно привлечь к административной ответственности за мелкое хулиганство, но если нарушителю исполнилось 16 лет. Наказанием будет штраф в размере от 500 до тысячи рублей или арест до 15 суток.

Участники пресс-конференции:

Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов;

Уполномоченная по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец;

Приглашены к участию:

·Представители блогерских ассоциаций

Психолог

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Кто такие квадроберы и нужно ли с ними бороться?

Связана ли квадробика с движением фурри?

Какие есть плюсы и минусы у квардробики?

Как к фурри и квардробике относятся власти?

В связи с чем дети становятся фурри и квардроберами, где здесь грань психических отклонений?

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 14:00

Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 5945437

Также у вас есть возможность задать свой вопрос, спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC

