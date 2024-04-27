Психиатр Пискунов заявил о росте числа детей с психическими отклонениями
27 апреля 202415:23
Александра Веснина
Не всегда психические проблемы у детей возникают из-за негативной обстановке дома, заявил НСН детский психиатр Максим Пискунов.
Родителям необходимо наблюдать за перепадами настроения у детей, сказал в пресс-центре НСН детский психиатр, автор книги «Тайна особенного космонавта» Максим Пискунов.
«После 10-12 лет нужно внимательно смотреть за ребенком, обращать внимание на перепады настроения. Если снижение настроения у ребенка длится более двух недель, то это уже звоночек, на который надо обратить внимание. По факту обращаемости, однозначно становится больше детей, которые так проявляют свое поведение, что это уже требует обращения к врачу-психиатру, в лучшем случае - к подростковому психологу. Это может браться из семьи, а может и нет. Ко мне обращались подростки из благополучных семей. Выяснялись различные моменты, не связанные с семейными проблемами. Например, причиной психических расстройств иногда становился поглощаемый контент, в том числе и сериалы для подростков», - сказал собеседник НСН.
Ранее в федеральной сети книжных магазинов «Читай-город» рассказали «Радиоточке НСН», что подростки выбирают для себя не только фэнтези и мангу, но и классическую мировую литературу.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru