«Дурачество!»: Милонов предрек исчезновение квадробики через полгода
Распространенный среди подростков вид спорта с элементами косплея квадробика не имеет серьезных последствий, заявил НСН депутат Госдумы Виталий Милонов.
Вид спорта с элементами косплея квадробика в скором времени перестанет быть трендом среди подростков, заявил в пресс-центре НСН зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.
«Эти идиотские штуки приходят с Востока - из Японии, Кореи. Там особое восприятие этого. Нелепо одетые кошками и лисами подростки исчезнут. Через полгода о них уже никто не вспомнит! Бедные родители, которые потратились на костюм лисы, потакая дурости своего чада. Безусловно, это не имеет серьезных последствий. В век цифровизации и прагматических отношений дети ощущают недостаток чего-то "лампового", пушистого. Дети окружены кредитами, ЕГЭ, крестиками, ноликами, им действительно не хватает душевного. Дети чувствуют себя одинокими», - сказал собеседник НСН.
Сегодня регионы выделяют дополнительные бюджеты для привлечения подростков на рынок труда, заявила ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб «Радиоточке НСН». Она отметила, что несовершеннолетние работают меньше, но получать должны минимальный размер оплаты труда.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru