«Часть взросления»: Детский психиатр Пискунов о квадробике

Для подростков до 16 лет абсолютно нормально наряжаться в костюмы, заявил в пресс-центре НСН детский психиатр Максим Пискунов.

Подростковый возраст у детей длится примерно с 10 до 16 лет, сказал в пресс-центре НСН детский психиатр, автор книги «Тайна особенного космонавта» Максим Пискунов.

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«Говоря о подростковом возрасте, можно отметить, что дети начинают отдаляться где-то в районе 10-12 лет. Безусловно, если у нас по лесам бегает 30-летний мужчина в костюме лисички, то тут есть о чем задуматься. Если это от 10-12 до 15-16 лет, то это можно расценивать как вариант нормального подросткового развития», - сказал собеседник НСН.

Ранее в федеральной сети книжных магазинов «Читай-город» рассказали «Радиоточке НСН», что подростки выбирают для себя не только фэнтези и мангу, но и классическую мировую литературу.

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ФОТО: НСН
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