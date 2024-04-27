«В красных носках!»: Милонов рассказал, что в молодости играл рок-н-ролл
Депутат Госдумы Виталий Милонов в эфире НСН рассказал, что играл на бас-гитаре и проводил время в Ленинградском рок-клубе.
Неординарный внешний вид - один из способов выражения у подростков, в этом нет ничего страшного, заявил в пресс-центре НСН зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.
«Когда я был молодым человеком, я играл рок-н-ролл на бас-гитаре. Я считал себя рок-н-ролльщиком. У меня были друзья панки, рокеры. Я тусовался в Ленинградском рок-клубе. Мы были достаточно неординарно одеты для своего времени. Я, например, ходил в красных носках. Мы должны были в них ходить, я и ходил. Но со временем все это уходит. Это некий вызов, попытка подростковой самоидентификации. В этом нет ничего плохого, пускай это будет. То, что у нас популярна всякая эта восточная белиберда - некая глупость», - сказал собеседник НСН.
Ранее детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец в беседе с «Радиоточкой НСН» заявила, что по новой книге Роберта Гараева о женских бандах будут созданы детские и взрослые комиксы, она будет популярна у молодежи, однако от подобных произведений и снятых по ним фильмов больше вреда, чем пользы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru