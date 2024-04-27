«Размытие границ»: Волынец увидела в квадробике расчеловечивание
Представители субкультуры квадробика настроены враждебно, от них поступают угрозы и негатив, сказала НСН Ирина Волынец.
Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец заявила в пресс-центре НСН о поступающих угрозах свой адрес от представителей субкультуры квадробика.
«Говоря о детях в костюмах животных, которые набрасываются на прохожих, расскажу о ситуации. Когда мы стали размещать материалы в социальных сетях об этом, нам поступило огромное количество негатива от тех, кто называет себя представителями этой субкультуры. Я стала получать прямые угрозы, в том числе и своей жизни. Это говорит о том, что это не просто пацифисты, которые выступают за мир во всем мире. Когда мы стали копать глубже, мы выяснили, что это просто расчеловечивание, снятие границ, моральных рамок. Многие начали кричать: «Запретите тогда и мультфильмы, где животные в образе людей». Обратите внимание: животные в образе людей, а не люди в образе животных. Мы не собираемся запрещать никакие мультфильмы, да и вообще кого-то запрещать до того момента, пока не будет дана какая-либо правовая оценка», - сказала собеседница НСН.
По ее словам, субкультурой квадробика руководят злоумышленники, негативно влияя на подростков.
«Когда наших детей пытаются превратить в сумасшедших людей, то это явно кто-то режиссирует, кто-то этим руководит. При изучении информации выяснилось, что тут прямая связь и с ЛГБТ (признано в РФ экстремистским движением и запрещено) сообществом, и с разного рода половыми извращенцами. Чем дальше в лес, тем больше дров. Представители этой субкультуры настроены враждебно даже друг к другу», - отметила Волынец.
Ранее зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов в пресс-центре НСН заявил, что квадробика в скором времени перестанет быть трендом среди подростков.
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